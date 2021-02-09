Сеть зарядных станций для электромобилей собираются построить в Нижнем Новгороде

Нижегородская область выбрана в качестве пилотного региона для строительства сети зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщается на сайте компании-производителя зарядных станций КРЭТ (входит в Госкорпорацию Ростех).

- Компания начала переговоры с крупнейшими каршеринговыми компаниями страны для реализации совместного проекта по развитию сервисов каршеринга и электрозарядной инфраструктуры, - говорится на сайте компании. – В качестве пилотных регионов выбраны Московская, Нижегородская и Рязанская области.

На данный момент КРЭТ ориентируется на производство 500 станций переменного тока в год и 300 — постоянного тока. В случае растущего спроса объемы производства могут быть увеличены.

Напомним, в настоящее время развитие экологичного электротранспорта идет особенно активно. В целом ряде городов, в том числе в Москве, уже активно используются электробусы. В некоторых городах появились и экологичные такси.