С начала госдолг Нижегородской области снизился на 15,2 миллиарда рублей. По данным на 1 февраля, госдолг региона составляет 70,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает министерство финансов Нижегородской области.

- Снижение уровня госдолга связано с досрочным погашением кредитов коммерческих банков, – говорится в сообщении. – Это удалось сделать за счет использования временно свободных средств на счете бюджета.

По данным ведомства, в январе были заключены дополнительные госконтракты предоставление кредитных ресурсов министерством финансов Нижегородской области на общую сумму 3 миллиарда рублей. В общей структуре регионального госдолга 59% составили государственные ценные бумаги, 40,7% - бюджетные кредиты из федерального бюджета. И, наконец, 0,3% составляют госгарантии.