Нижегородских водителей ждут проверки на дорогах 9-11 февраля

Профилактическая операция «Встречная полоса» проводится сотрудниками ГИБДД в Нижнем Новгороде с 9 по 11 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мероприятие направлено на профилактику нарушений, связанных с выездом на встречную полосу движения. Как известно, самые тяжелые последствия от ДТП наступают именно при лобовом столкновении машин. В прошлом году на дорогах Нижнего Новгорода 12 человек погибли по вине водителей, выехавших на встречку.

«Выезд на дорогу, предназначенную для движения встречного транспорта, является очень опасным маневром, особенно в тех местах, где такой выезд запрещен правилами дорожного движения», - предупреждают в ГИБДД.

За подобное нарушение водителям грозит штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. Если же водитель пренебрегает правилами повторно, то такое нарушение карается лишением прав сроком на 1 год.