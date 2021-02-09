Сватковский: «Областная стоматология на Большой Покровской работает в штатном режиме»

Стоматология располагается в этом здании с 1967 года. Фото: сайт Нижегородской детской областной стоматологии

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сватковский заявил, что детская областная стоматологическая поликлиника на улице Большой Покровской закрыта не будет. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Областная стоматология работает и будет работать в штатном режиме. Никаких переездов не планируется, коллектив и родители маленьких пациентов могут быть спокойны», - заверил депутат.

Напомним, несколько дней назад ряд нижегородских СМИ и телеграм-каналов распространили информацию о готовящемся закрытии детской стоматологии на Покровке. Якобы поликлиника, где лечилось не одно поколение маленьких нижегородцев, будет переезжать на другое место.

Дмитрий Сватковский опроверг эту информацию и заявил, что будет держать этот вопрос на контроле.

Детская областная стоматологическая поликлиника занимает двухэтажное здание на улице Большой Покровской с самого начала своей деятельности - с 1967 года.