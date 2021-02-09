Минувшей ночью столбики термометров в Нижнем Новгороде опускались до – 25 градусов. Рассказываем, учатся ли школьники 9 февраля в Нижнем Новгороде.

- Если температура понижается до -25…-29 градусов, рекомендуется не направлять в школы учеников 1-4 классы городских школ и с 1-9 классы сельских школ, - рассказали в министерстве образования Нижегородской области. – Если температура понижается до -30 градусов, то рекомендуется не ходить в школу ученикам с 1 по 9 классы городских школ и с 1-11 классы сельских школ.

При этом сами школы будут работать в штатном режиме. Так что решение о том, учатся ли школьники 9 февраля в Нижнем Новгороде, должны принимать родители. Если они решат, что их ребенок не пойдет в школу, то они должны будут уведомить школу.