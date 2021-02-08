ЖКХ и электротранспорт Шалабаев назвал приоритетами в развитии Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев считает приоритетными направлениями развития Нижнего Новгорода рельсовый транспорт и модернизацию коммунальных систем. Об этом градоначальник рассказал в интервью Newsroom24.

- Я бы поменял все водопроводные, тепловые и канализационные трубы в городе на новые, - отметил Юрий Шалабаев. – Конечно, никто из горожан это бы не увидел. Зато коммунальные службы смогли бы «выдохнуть» на долгие годы вперед. При этом средства, которые мы тратим на авральную замену труб, можно было бы направить на другие потребности «на поверхности».

Также в своем интервью Юрий Шалабаев отметил важность развития электротранспорта. По его словам, городу необходимы три станции метро, 340 новых трамваев и 220 новых троллейбусов с запасом автономного хода.