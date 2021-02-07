Дни профориентации пройдут в четырёх районах Нижегородской области

С 9 по 26 февраля этого года в центрах занятости населения четырёх районов Нижегородской области пройдут дни профориентации. К посещению приглашаются все, кто ищет работу. Информацией об этом делится пресс-служба правительства региона со ссылкой на нижегородское Управление по труду и занятости населения.
А именно дни профориентации пройдут в центрах занятости:
- Кстовского;
- Лысковского;
- Сосновского;
- г.о. Навашино.
Там будут организованы консультации, конференции, в том числе и в формате онлайн. Специалисты помогут тем, кто ищет работу, определиться с путями возможного трудоустройства, познакомят с основными этапами поиска работы и с возможными видами профессиональной деятельности, а также расскажут, как пройти профессиональное обучение.
Напомним, региональное Управление по труду и занятости населения разрабатывает и реализует комплекс мер по восстановлению численности занятого населения и снижения уровня безработицы до уровня 2019 года.
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