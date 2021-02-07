Незаконное загрязнение территории Артёмовских лугов в Кстовском районе пресекли сотрудники Минэкологии и полицейские Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты нижегородского Министерства экологии и природных ресурсов установили факты захламления отходами территории Артёмовских лугов в Кстовском районе региона. К проверке подключились полицейские. Поводом для рейда стали многочисленные жалобы местных жителей в Instagram главы Нижегородского региона Глеба Никитина. Жители окрестных территорий заявляли, что мусор на Артёмовские луга завозят предположительно ночью.

Именно поэтому специалисты Минэкологии Нижегородской области и сотрудники отдела МВД России по Кстовскому району организовали проверку ночью, надеясь пресечь нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды.

И нарушения в виде несанкционированной свалки отходов действительно подтвердились. Сейчас приняты меры по выявлению виновных.

Но рейды на этом не прекратятся. Сотрудники регионального Минэкологии и кстовские полицейские продолжат контроль за сбросом отходов в Артёмовских лугах. В администрацию Кстовского района направят официальное письмо для организации уборки этого участка.

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