180 мероприятий объединит юбилей Нижнего Новгорода в 2021 году Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

180 мероприятий пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках празднования 800-летия города, предстоящего в 2021 году. Об этом стало известно 5 февраля на встрече зампредседателя правительства Нижегородской области, министра культуры региона Олега Берковича с руководителями региональных объединений предпринимателей и ассоциаций в сфере туризма – их было около 60. А также в мероприятии участвовали директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев и директор АНО "Центр 800" Софья Юдина. Провели собрание в Торгово-промышленной палате Нижегородской области, как сообщила пресс-служба правительства региона.

В ходе собрания презентовали программу событий на текущий год и программу инфраструктуры для их проведения. Представители туризма задали волнующие их вопросы, высказали предложения. Одно из таких – создание канала оперативной связи в период работ по благоустройству города.

– 800-летие Нижнего Новгорода – это ключевое событие для туристической сферы в 2021 году. И нам было важно рассказать: как преобразится город к юбилею и какие основные мероприятия мы проведём. И конечно, было важно получить обратную связь. Для удобства всех участников отрасли мы сформируем систему информирования. В частности, разработаем отдельный канал связи с представителями туриндустрии, чтобы оперативно давать важные объявления, информировать об открытии общественных пространств, обновлении событийной программы и других изменениях, – пояснил Олег Беркович.

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