В Нижнем Новгороде работают семь травмпунктов

По данным на 5 февраля, в Нижнем Новгороде работают семь травматологических пунктов. Единственным районом, где нет своего травмпункта, оказалось Канавино. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на региональный минздрав.

- Жители Канавинского района могут получить медицинскую помощь в пунктах Ленинского и Московского районов, - говорится в сообщении. – Куда именно их направят, зависит от места проживания.

Как сообщается, жители Приокского района могут получить медицинскую помощь в поликлинике № 50, Советского района – в больнице № 34, Нижегородского района – в поликлинике № 21. Работают травмпункты и в нижней части города. В частности, жители Автозаводского района могут обратиться в больницу № 37, жители Ленинского района – в больницу № 7, жители Московского района – в поликлинику № 17, а жители Сормовского района – в больницу № 12.