75 нижегородских семей получат новое жилье в 2021 году

В 2021 году в Нижегородской области новое жилье по договорам найма получат 75 семей. Строительство жилых домов проведут по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщает губернатор региона Глеб Никитин.

Так, в 12 районах области жилье дадут работникам агропрома и специалистам социальной сферы. Известно, что на строительство направят порядка 200 миллионов рублей.

- Доступное и комфортное жилье является одним из важнейших факторов закрепления кадров на селе, - подчеркнул глава региона.

Стоит отметить, что сотрудник может выкупить жилье в собственность. Например, если срок работы составляет 10 лет, то цена не превысит 1% от стоимости дома.

- Если он отработает на предприятии 5 лет, то сможет приобрести дом в собственность по цене, не превышающей 10% расчетной стоимости строительства жилья, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

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