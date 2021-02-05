36 ДТП зафиксировано на дорогах Нижегородской области к середине дня 5 февраля

Тридцать шесть ДТП зафиксировано на дорогах Нижегородской области к 15 часам 5 февраля. Такие данные «КП – Нижний Новгород» озвучили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Надо понимать, что речь идет только о тех авариях, которые были зарегистрированы в ГИБДД.

О неблагоприятной обстановке на дорогах госавтоинспекторы сообщали заблаговременно, а также призывали водителей быть особенно внимательными за рулем. Однако роста числа аварий избежать все равно не удалось. Большинство дорожно-транспортных происшествий произошло за пределами Нижнего Новгорода: в областном центре случилось лишь восемь подобных инцидентов. В пяти авариях пострадали люди.

«Скорости на дорогах сегодня небольшие, поэтому большинство произошедших аварий, к счастью, без пострадавших – обошлось лишь механическими повреждениями машин. В утренние часы из-за плохой видимости было много случаев наезда на стоящие транспортные средства», - прокомментировали «Комсомолке» в дорожной полиции.

Однако, несмотря на заваленные снегом дороги, нельзя сказать, что произошел небывалый всплеск ДТП. Для сравнения, вчера за аналогичный промежуток времени ГИБДД зафиксировала около 25 дорожно-транспортных происшествий.