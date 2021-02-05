Ещё 473 нижегородца заразились коронавирусом

По данным на 5 февраля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 86 784 человека. За последние сутки был выявлено 473 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 444 человека. С начала пандемии коронавирусом переболели 78 924 жителя региона.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 182 950 человек. Средний показатель тестирования составил 200,6 теста на 100 тысяч населения.

Свыше 3,3 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 3,3 тысяч человек лечатся в больницах, а 6 – в обсерваторах.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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