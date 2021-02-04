Современная роботизированная молочная ферма появится в Большеболдинском районе в 2021 году. Строительство нового комплекса уже ведется на базе племзавода «Пушкинское», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно проекту, ферма будет рассчитана на 620 коров. Сейчас на племзаводе работают порядка 370 человек, с открытием нового комплекса будет создано еще 30 рабочих мест. Инвестиции в проект составляют порядка 230 млн рублей, при его реализации планируется также привлечь средства по программам господдержки.

«В новом молочном комплексе будет установлено самое современное компьютеризированное оборудование, здесь будут работать высококлассные специалисты. Надеемся, что возможностью трудиться на таком оборудовании заинтересуется и молодежь», - отметил генеральный директор ГК «Гранд-НН», в которую входит племзавод «Пушкинское», Игорь Гордеев.

Строительство нового роботизированного комплекса в Большеболдинском районе планируется закончить уже в этом году. Как ранее сообщал губернатор Глеб Никитин, в 2021 году на развитие животноводческих хозяйств будет направлено более 1,6 млрд рублей федеральных и областных субсидий.