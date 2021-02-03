Новая площадка для выгула собак появится в Сормовском районе весной 2021 года

Сейчас на территории Сормова имеются две площадки для выгула собак. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новая площадка для выгула собак появится в Сормовском районе. Ее планируется разместить около Светлоярского парка недалеко от входа со стороны улицы Гаугеля.

Как сообщили в районной администрации, площадка будет оборудована всеми необходимыми дрессировочными элементами: здесь установят три барьера высотой 50 сантиметров, 1 метр и 1,4 метра; стойку с покрышкой, балансир, бумы разной ширины и трамплин. Территория площадью 1500 квадратных метров будет огорожена забором.

«На улице Гаугеля мы организуем площадку по обращению граждан, которые при обсуждении проекта реконструкции Светлоярского парка в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» высказались против установки площадки для собак в зоне отдыха», - отметил первый заместитель главы администрации Сормовского района Алексей Рыболовлев.

К строительству площадки планируется приступить этой весной. Она станет третьей на территории Сормовского района. Еще две площадки для выгула собак были установлены застройщиками в жилых комплексах «Корабли» и «Циолковский».