В Нижегородской области пресекли незаконный ввод домов в эксплуатацию

В 2020 году в Нижегородской области выявили и пресекли несколько фактов правонарушений в сфере градостроительства. В частности, это коснулось объектов недвижимости, которые строили в Борском, Воротынском и Шарангском районах. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ходе проверки прокуратурой области было выявлено не соблюдение законодательства при возведении домов в Борском городском округе. Там застройщик жилого комплекса представил фальшивые документы на выполнение техусловий на газоснабжение.

Факт незаконного введения в эксплуатацию также обнаружили и в Воротынском районе, где муниципалитет выдал разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию дома при отсутствии проектной документации.

В Шарангском районе прокуратура установила, что жилые дома в деревне «Большой Рейжвач» были введены в эксплуатацию без заключения органа государственного строительного надзора. Разрешение застройщик получил от администрации округа.

Известно, что прокуратура пресекла незаконный порядок ввода домов в эксплуатацию и направила все материалы в следственные органы. По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

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