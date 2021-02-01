Более 21 тысячи кубометров снега вывезли за выходные с улиц Нижнего Новгорода

За прошедшие выходные с улиц Нижнего Новгорода вывезли свыше 21 тысячи кубометров снега. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Не успели дорожники справиться с гололедом, как на город обрушился снегопад с сильным ветром. Ситуация осложнялась и тем, что в отдельных районах города прошел ледяной дождь. Все эти факторы причиной, по которой коммунальным службам пришлось вновь работать в усиленном режиме.

- Работа дорожников по очистке города велась непрерывно, чтобы надлежащим образом обеспечить проезд общественного транспорта и беспрепятственное передвижение жителей, - сообщает ведоство.

На улицах города в выходные работали около 280 единиц техники и 600 дорожных рабочих. Особое внимание дорожники уделяли очистке тротуаров, а также спусков и подъемов. Сегодня, 1 февраля, работа по устранению последствий непогоды продолжится.

Также отметим, что продолжается работа по очистке кровель от снега и наледи. В частности, особое внимание уделяется уборке кровли над подъездами, над входами в магазины и другие учреждения.

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