Нижегородское МВД просит родителей уберечь детей от участия в митингах Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

На сайте нижегородского Главного Управления МВД опубликовали обращение к родителям несовершеннолетних детей Нижнего Новгорода и региона. Представители правопорядка напоминают об опасности участия подростков в несанкционированных митингах, а также делятся рекомендациями, как правильно донести до них всю степень риска.

— Наиболее уязвимой считается молодёжная среда, в которой легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Именно поэтому молодёжь, в том числе несовершеннолетних, активно используют в своих политических интересах. Молодые люди до конца не осознают, что, посетив то или иное мероприятие, они могут оказаться в очень трудной ситуации, — сказано в обращении на сайте ведомства. — Важно помнить, что попадание подростка под отрицательное влияние легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой.

А дальше МВД предостерегает, что прямой запрет лишь усилит желание подростка сделать по-своему, наперекор. Министерство советует ни в коем случае не ставить жёсткий запрет без сопроводительных объяснений. Вместо этого с ребёнком следует спокойно обсудить какие административные последствия могут ожидать и его, и вас (штраф, административный арест, общественные работы). Стоит ли упоминать травмы, которые можно получить в случае "насильственных действий и провокаций".

— Угрозы и запугивания вам не помогут! Подросткам сложно понять, что в таких акциях они являются лишь инструментом для политических игр и средством для манипуляции, — пишет следом ведомство. — Помните! Пока вашему ребёнку не исполнилось 18 лет, полную, в том числе юридическую, уголовную, административную и финансовую ответственность несёте за него Вы, родители!

Административно караются не только организаторы несанкционированных митингов, но и участники, если на то имеются основания. Каждое повторное нарушение только усугубляет последствия.

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