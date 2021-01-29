Кольцевой экскурсионный маршрут откроют внутри стен Нижегородского кремля

Первый этап работ стартовал в августе 2020 года, второй – в декабре 2020 года. Фото: Юлия Горшкова, РИА "Время Н"

К лету 2021 года внутри стен Нижегородского кремля откроется кольцевой экскурсионный маршрут. Сейчас боевой ход протяженностью 2046 метров ремонтируют. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первый этап ремонтно-реставрационных работ завершён на 95%. Он коснулся участка от Тайницкой до Дмитровской башни и начался ещё в августе 2020 года. Второй этап ведется на участках от Дмитровской до Георгиевской башни и от Тайницкой до Зачатьевской башни. Здесь работы находятся в активной фазе, так как к ним приступили только в декабре 2020 года.

- Обновленный маршрут по боевому ходу станет самым длинным среди всех маршрутов внутри стен российских кремлей, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Он также отметил, что обычно башни и стены Нижегородского кремля за год посещали примерно полмиллиона человек, но после проведения комплексных работ показатель может вырасти вдвое.

- Постараемся сделать так, чтобы максимально сохранить вид, который был у кремля в момент его постройки, - отметил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Подрядчик использует в ремонтно-реставрационных работах высококачественные материалы, а также обещает скрыть от посторонних глаз все провода и коммуникации. Известно, что работы на первом этапе идут с опережением графика.

- Сейчас мы разрабатываем новые программы и экскурсии, которые будем проводить. Многие хотят погулять по стене вокруг, но нужно учесть, что перепады высот достигают 100 метров – это высота тридцатиэтажного дома, - поделился заведующий музеем «Нижегородский кремль» Степан Петушин. - Пройти такой маршрут сможет только достаточно подготовленный турист.

Напомним, что на реализацию проекта была выделена сумма в размере 179 миллионов рублей.

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