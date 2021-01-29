Юная нижегородка побывает в Эрмитаже благодаря «Ёлке желаний»

Мечту девочки исполнит министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Мечта 13-летней Варвары Шавиной исполнится благодаря акции «Ёлка желаний». Юная нижегородка со своей семьей побывает в Эрмитаже. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Экскурсионную путевку в Санкт-Петербург девочке подарил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. Вместе со своими родителями и младшей естрой Варвара не только осмотрит достопримечательности города, но и посетит музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Эрмитаж».

- Уверен, что посещение музея станет увлекательный путешествием как для детей, так и для взрослых, - подчеркнул Николай Денисов.

К слову, мечта девочки тесно связана с её интересами, так как Варвара растет творческим ребенком: рисует, лепит, делает оригами. Так, на личной встрече с девочкой, Николай Денисов получил от Вари в подарок нарисованную ею картину. Он отметил, что подарок займёт достойное место в его кабинете.

- Я поражен талантом Варвары, ее работы вызывают восхищение. Видно, что в каждый свой рисунок она вкладывает душу, поделился министр. - Надеюсь, что поездка вдохновит юную художницу на новые творческие свершения.

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