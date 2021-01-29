Главврачом центральной больницы Арзамаса назначена Людмила Красникова. Фото: Инстаграм

Главным врачом Центральной районной больницы Арзамаса назначена Людмила Красникова. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Instagram.

«Я уверен, что вместе с Людмилой Ивановной и другими небезразличными коллегами мы сможем качественно улучшить и поднять на новый уровень медицину Арзамаса. Также глубоко уверен и в том, что опыт, который больница накопила во время руководства Александра Николаевича Лаврова, скоропостижно покинувшего нас, будет сохранен и преумножен», - написал министр.

Напомним, бывший главврач центральной больницы Арзамаса Александр Лавров ушел из жизни 18 января на 70-м году жизни.

Новый руководитель Людмила Красникова много лет возглавляла городскую больницу №1 и пока останется руководить ею в должности исполняющего обязанности главного врача. В медицине Людмила Ивановна работает 35 лет, является врачом высшей категории и кандидатом медицинских наук.