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18 миллионов деревьев высадят в Нижегородской области в 2021 году

Лесовосстановлением будут заниматься по нацпроекту «Экология»
Кристина БЕРБАСОВА
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На увеличение объема лесовосстановления будет направлено 23,4 млн рублей.

На увеличение объема лесовосстановления будет направлено 23,4 млн рублей.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2021 году в питомниках Нижегородской области высадят 18 миллионов деревьев. Лесовосстановление на общей площади более 12 тысяч гектаров проведут по нацпроекту «Экология». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Финансирование в размере 23,4 миллиона рублей на высадку новых деревьев поступит из федерального бюджета. К слову, в 2020 году высокий показатель лесовосстановления достигнут за счёт обновления лесохозяйственной техники и оборудования.

- Это позволило автоматизировать процессы посадки леса и ухода за созданными лесными культурами, тем самым улучшая качество данных работ, - подчеркнул директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

Напомним, что исполнение национального проекта «Экология» в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

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