Ветеранам-блокадникам, живущим в Нижнем Новгороде, вручили подарки в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Ветеранам-блокадникам вручили подарки в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. ФОТО: https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1534153/

Сегодня ветеранам-блокадникам, живущим в Нижнем Новгороде, вручили подарки от городской администрации в честь 77 годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Историческое событие, олицетворяющее собой победу силы духа, сплочённости и патриотизма, датируется 27 января 1944 года. Ввиду нынешней эпидемиологической обстановки, вручение происходило с соблюдением всех "коронавирусных" мер.

— В 2020 году, который стал юбилейным годом Победы в Великой Отечественной войне, среди ветеранов, получивших звание "Почётный ветеран города Нижнего Новгорода", были две блокадницы: Мария Арсентьевна Карпова из Автозаводского района и Нелли Александровна Минакова — из Московского. А также участник обороны Ленинграда Николай Ефремович Манаев. Сегодня в нашем городе живут 140 участников обороны и жителей блокадного Ленинграда. Каждому из них – искренние слова благодарности и низкий поклон, — сказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

— Благодарность потомков за подвиг ветеранов не имеет границ, и особые слова со слезами на глазах хочется сказать героям именно в этот день, — добавила директор городского депсоцпола Галина Гуренко.

Кроме того, подарки вручало и региональное управление Следственного комитета РФ. Его сотрудники навестили Антонину Михайловну Перцеву — жительницу блокадного Ленинграда. Она почётная блокадница Нижнего Новгорода, инвалид 2-й группы, заслуженный ветеран Нижегородской области, член Всероссийского авторского общества. Недавно ей исполнилось 80 лет.

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