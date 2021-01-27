Заболеваемость коронавирусом подскочила в Нижнем Новгороде после новогодних праздников

Заболеваемость коронавирусом возросла в Нижнем Новгороде после новогодних праздников. Как сообщает "Время Н", данными об этом поделилась начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Марина Шарабакина в ходе заседания постоянной комиссии нижегородской Думы по соцполитике 25 января.

Исследования последних 15 дней до Нового года и 15 дней после показали, что до праздников на Нижний Новгород приходилось 36,7% заболеваемости, а после — до 39%.

По словам Марины Шарабакиной, чаще всего диагноз COVID-19 ставят людям в возрасте 50-60 лет, а также подросткам 15-17 лет.

Кроме того, большее число заражённых стало приходиться на работающий жителей. В августе прошлого года их количество составляло 44,9%, но к 20 января ситуация переменилась. Теперь работающее население составляет уже 63% от общей заболеваемости ковидом. На работающих промышленных предприятиях 40,8% больных. На офисных сотрудников приходится 36% случаев. Среди госслужающих порядка 3%, среди работников образовательной сферы — 7%. В учреждениях здравоохранения болеют 3% от общего числа, а в торговле и общепите — 2,5%. После праздника заболеваемость подскочила среди работников транспорта, общепита и торговли — отметила Марина Шарабакина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!