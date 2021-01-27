Первые зоны отдыха для врачей в рамках благотворительной акции открылись в Нижнем Новгороде

Сегодня, 27 января, в Нижнем Новгороде открылись первые зоны отдыха для врачей в рамках благотворительной акции под названием "Самое время сказать спасибо". К реализации этой задумки присоединились более 100 городских ресторанов и их партнёров.

Смысл акции заключается в оборудовании специальных зон отдыха для медперсонала на их рабочих местах. Акция продлится в течение нескольких недель. Таким образом нижегородские рестораторы решили отблагодарить медиков региона за их отчаянный труд в борьбе с коронавирусом.

Первый "островок комфорта" открыли в "зелёной зоне" больницы им. Семашко. Рестораторы вживую пообщались с врачами, на открытках, которые останутся на стене зоны отдыха, написали слова благодарности и пожелания, угостили медиков свежим кофе.

Благодарность будет выражена в 23 больницах областного центра и в четырёх больницах Кстова, Бора, Балахны и Дзержинска. Помогают рестораторам создать комфорт для врачей такие крупные партнёры как МЕГА и ИКЕА. Они снабжают зоны мебелью. А компания "Горький кофе" производит для медиков специальный кофе – рестораторы устанавливают кофемашины. Вместе с тем компания "Источник" привозит качественную Дивеевскую воду и устанавливает куллеры.

Каждую неделю проект будет запускаться в новой больнице.

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