Ледяной дождь ожидается в Нижегородской области 27 января

Сегодня, 27 января, в Нижегородской области ожидается ледяной дождь. По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", он пройдёт местами по региону в промежутке с 9:00 до 18:00, отчего значительно снизится видимость – до 500 метров. Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижнем Новгороде и на территории Нижегородской области повышается – предупреждает региональное МЧС.
Подразумеваются такие происшествия, как обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе систем ЖКХ, обрушение слабоукреплённых и ветхих конструкций. К сожалению, сюда входят и строительные краны. Деревья со слабой корневой системой также могут упасть. Работа аэропорта, в случае необходимости, может быть ограничена.
В особенности такие погодные условия чреваты заторами на трассах и дорогах города, повышенным числом ДТП, а также большим количеством получения травм жителями.
ГУ МЧС России по Нижегородской области делится рекомендациями с жителями. Ледяной дождь образует гололёд, поэтому:
- Передвигайтесь не торопясь, наступая на всю подошву;
- Ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны;
- Пожилым нижегородцам рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником;
- Если Вы поскользнулись, нужно постараться присесть, чтобы снизить высоту падения;
- В момент падения сгруппироваться и перекатиться, чтобы смягчить удар;
- Не перебегайте проезжую часть вблизи машин, иначе можно поскользнуться и угодить под колёса;
- Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и других слабоукреплённых конструкций, не паркуйте рядом с ними авто.
Рекомендуется не выезжать на личном транспорте без особой нужды, но если Вы всё-таки сели за руль:
- ограничьте скорость, соблюдайте дистанцию, будьте предельно внимательны у пешеходных переходов и исключите резкие торможения.
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