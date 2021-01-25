С начала года в Нижегородской области родились 8 девочек с именем Татьяна

С начала 2021 года в Нижегородской области родилось восемь девочек, которых назвали именем Татьяна. Это имя замыкает ТОП-30 самых популярных в нашем регионе. Об этом сообщает главное управление ЗАГС по области.

В конечном счёте, за 2020 год в Нижегородской области родились 14 376 мальчиков и 13 473 девочки. Самым популярными мужскими именами остаются Артём (752), Александр (691) и Михаил (688). Среди женских имён в ТОП-5 вошли: София (634), Виктория (550), Мария (522), Анастасия (516) и Анна (509).

Отметим, что с весны прошлого года при регистрации новорожденного парам выдают не только свидетельство о рождении ребёнка, но и вручают памятный подарок - сувенирную ложку с надписью «С Днем рождения!». В 2021 году эта традиция продолжится.

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