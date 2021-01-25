Участниками несогласованной акции 23 января стали 1,5 тысячи нижегородцев

Участниками несогласованной акции 23 января 2021 года в Нижнем Новгороде стали около 1,5 тысяч человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, несогласованная акция протеста прошла в Нижнем Новгороде 23 января. Колонна протестующих прошла по главной улице Нижнего Новгорода Большой Покровской и вышла на площадь Минина. Вскоре участники протеста разошлись. Несколько человек из числа протестующих были задержаны. Однако их точное количество не называется.

К слову, ГУ МВД по Нижегородской области еще накануне мероприятия предупредили о возможной ответственности за участие в несогласованной акции.