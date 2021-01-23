533 млн рублей уйдёт на строительство завода счётчиков в Нижнем Новгороде

В заречной части Нижнего Новгорода, в Ленинском районе, построят завод по изготовлению приборов учёта – счётчиков воды и тепла. На его возведение потребуются 533 миллиона рублей инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского правительства.

Решение о строительстве завода было одобрено советом по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в ходе вчерашнего заседания. Согласно информации ведомства, заявку подало ООО "Альфадорремстрой". Площадь участка, отведённого под строительство, составит 50,1 тысячи квадратных метров, а срок возведения – 19 месяцев.

Кроме того, совет одобрил ещё 26 других заявок на выделение земельных участков. В рамках этих проектов, включая строительство завода счётчиков, будут созданы 207 новых рабочих мест.

К примеру, одобрена заявка ООО "НИКС" на строительство медицинского диагностического центра в Автозаводском районе города за 34 миллиона рублей; заявка ООО "Ветри" – на строительство цеха по производству автомобильного стекла и стекла для спецтехники в деревне Владимирово Борского городского округа за 55 миллионов рублей. И другие.

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