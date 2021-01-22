У 491 нижегородца диагностировали коронавирус

По последним данным на 22 января, за сутки в Нижегородской области заразился коронавирусом 491 житель. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 80 161 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 482 нижегородца побороли болезнь за последние сутки. Показатели выздоравления устойчивые. Суммарно 72 420 человек в регионе излечился от COVID-19 полностью.

По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на сегодня для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 7 665 коек. 4,2 тысячи из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 873. Более 28% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Около 4,6 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их свыше 4,2 тысячи, госпитализированы.

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