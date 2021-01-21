В Нижнем Новгороде можно будет оплатить проезд картой «Тройка»

Оплата проезда в общественном транспорте с помощью карты «Тройка» станет возможной для нижегородцев и москвичей, приезжающих в город. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Накануне состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с оператором «Ситикард» по проекту «СберТройка». Реализация этого проекта не только направлена на повышение туристической привлекательности Нижнего Новгорода, но и на развитие единой транспортной инфраструктуры в стране.

- С картой «Тройка» нижегородцы и москвичи, часто приезжающие в Нижний Новгород, приобретут еще большее количество вариантов оплаты проезда, - поделился заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, - включая ее виртуальную версию и личный кабинет с возможностью управления балансом.

Отметим, что пока картой «Тройкой» можно будет воспользоваться только в Нижнем Новгороде. В будущем планируется обеспечить прием транспортных карт на всех терминалах, работающих на пассажирском транспорте региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!