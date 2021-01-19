Жуткий холод в Нижнем Новгороде установился не только на улице, но и в салонах общественного транспорта. На эту проблему нижегородцы пожаловались в инстаграм мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву.- Почему общественный транспорт ходит холодным? Трамваи, троллейбусы, автобусы. Сегодня табло в автобусе показывало +3-4 градуса. Повлияйте, пожалуйста, - обратилась к нему подписчица babkina_vi.Повлиять на ситуацию мэр не обещал, но зато назвал причину холодов.- Трамваи и троллейбусы не успевают прогреваться в такие морозы из-за частой посадки и высадки пассажиров, - объяснил Юрий Шалабаев. - Электротранспорт работает в обычном режиме, за исключением нештатных ситуаций. Из-за морозов количество вагонов не уменьшилось.Напомним, сейчас в Нижегородской области продолжается разработка транспортной схемы нижегородской агломерации. Ее обещали представить жителям в первом квартале 2021 года.