Вчера в социальных сетях появилось заявление нижегородца: его пожилому умирающему дедушке отказали в госпитализации. Автор публикации рассказал, что 65-летний родственник не может ни спать, ни есть, ни ходить. В прошлом году пенсионеру поставили диагноз ревматодиоидный артрит. Как сообщает NewsRoom24, к дедушке приезжала скорая помощь не в первый раз, но медики отказываются его забирать. Тогда нижегородец обратился к губернатору региона Глебу Никитину и нижегородскому Минздраву за помощью.— Очень тяжело смотреть, как на твоих глазах умирает твой близкий человек, а ты ничего с этим не можешь сделать, — пишет внук пенсионера в сообщении.\\"Комсомольская правда\\" в Нижнем Новгороде\\" обратилась к правительству региона за подробностями и разъяснениями случившегося. Сославшись на нижегородский Минздрав, нам ответили, что \\"по заключению врачей, у данного пациента отсутствовали экстренные показания к госпитализации\\". Далее сказано, что помощь нуждающемуся в ней всё же будет оказана:— Медицинская помощь будет оказана мужчине в плановом порядке. Уже сейчас решается вопрос о направлении нижегородца в профильный ревматологический или терапевтический стационар.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!