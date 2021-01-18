В Нижегородской области вот уже пять дней идет запись всех желающих на вакцинацию от корнавируса. Только в первые сутки заявку через интернет оставили 13 тысяч человек. Однако привиться от COVID-19 смогут не все: как и любой медицинский препарат, «Спутник V» имеет ряд противопоказаний. О противопоказаниях новой прививки рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области.По словам министра здравоохранения региона Давида Мелика-Гусейнова, перед прививкой врач обязательно должен осмотреть пациента, а также собрать анамнез.Прививку от коронавируса запрещено делать во время инфекционных и неинфекционных, а также хронических заболеваний, кишечных инфекций. В этих случаях будет дан медицинский отвод, и привиться можно будет как минимум только тогда, когда спадет температура.Кроме того, не прививают беременных и кормящих женщин, а также детей до 18 лет.