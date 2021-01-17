Сегодня, 17 января, в Нижнем Новгороде произошло серьезное ДТП. Примерно в 16:00 на площади Лядова столкнулись легковой автомобиль и автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.На месте происшествия работали оперативные службы. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.Госавтоинспекция также напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, дорожные и погодные условия.Напомним, накануне мы сообщали, что в Нижегородской области временно перекрывали федеральную трассу М-7 «Волга». Это было связано с ДТП, произошедшим в районе посёлка Берёзки Лысковского района.Там, в ходе столкновения трёх автомобилей, пострадал один человек. Его госпитализировали в Лысковскую ЦРБ с подозрением на перелом надколенника.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!