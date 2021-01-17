По данным на 17 января 2021 года, только за последние сутки в регионе было выявлено 484 новых случая заражения COVID-19. Так общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 77 739 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.Согласно информации, число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 499 человек. С начала пандемии коронавирус побороли уже 69 998 жителей Нижегородской области.В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе.Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске, на Бору, в Павловском, Балахнинском, Городецком и Выксунском районе.Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!