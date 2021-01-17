Правительство региона окажет содействие в рекультивации свалки ТБО в Гагино. Такое решение принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочего визита в Гагинский район.- Ликвидация таких свалок имеет большое значение для улучшения экологической ситуации и повышения качества жизни. Будем выделять необходимые средства, - отметил глава региона.Обсуждение экологической обстановки в районе прошло на закрытом полигоне складирования ТБО. В ходе разговора губернатор отметил, что нужно не только разработать проект рекультивации, но и постараться включить объект в заявку на финансирование в рамках нацпроекта «Экология».Отметим, что свалка ТБО в Гагино должна быть рекультивирована по решению суда.К слову, за счет того, что в поселке Гагино нет очистных сооружений, сточные воды на поля фильтрации поступают без очистки и обезжиривания.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!