Сегодня на Нижний Новгород обрушился настоящий снежный шквал – метели, заносы на дорогах и передутые трассы. Рассказываем, сколько продлится снегопад в Нижнем Новгороде.- Такая погода в Нижнем Новгороде продержится до конца дня 16 января, - предупреждают в ГУ МЧС по Нижегородской области. – В течение дня в регионе ожидается сильный снегопад, метель, ухудшение видимости до 500 метров, на дорогах снежные заносы.К слову, в этот период нижегородцам рекомендуют быть особенно осторожными на дорогах - вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с нарушением в работе коммунальных и дорожных служб. Также велик риск мелких ДТП, поэтому без лишней необходимости на трассу выезжать не стоит.