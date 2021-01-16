Сильный снегопад обрушился сегодня, 16 января, на Нижний Новгород. В связи с этим дорожные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.- Сегодня ночью начался сильный снегопад, прогноз был получен заранее. Вчера я провел штаб со всеми дорожными службами и подрядчиками, - рассказал мэр города Юрий Шалабаев.Известно, что на наиболее сложных участках дорог техника была подготовлена и расставлена заранее. В настоящее время по всему Нижнему Новгороду в уборке последствий снегопада задействовано свыше 400 единиц техники.- Расчищаем основные магистрали, вывозить снег будем после окончания снегопада, - отметил глава города.Также сегодня на критических подъемах находятся тягачи. Они помогают грузовикам взбираться на эстакады в случае каких-либо затруднений.Уборочная техника выполняет работу в соответствии с технологией и учетом погодных условий.Во избежание аварийных ситуаций и несчастных случаев пешеходам и водителям следует соблюдать особую осторожность. Нижегородских водителей также просят не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не препятствовать уборке снега.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!