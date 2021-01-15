Одностороннее движение вводится на улице Героя Попова в Нижнем Новгороде. Речь идет о небольшом участке дороги протяженность всего 50 метров – от улицы Суздальской (со стороны магазина «Ордер») до перекрестка с улицей Новикова- Прибоя. Теперь там можно будет ехать только в сторону Новикова-Прибоя, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.В мэрии считают, что новая схема движения увеличит пропускную способность дороги, а также сделает движение на этом участке более безопасным.«Это позволит разгрузить улицу Героя Попова, которая используется водителями в качестве дублера проспекта Ленина. На перекрестке водители смогут беспрепятственно двигаться во всех направлениях, так как не будет прямого встречного потока транспорта», - пояснили в администрации города.Машинам, едущим со стороны Автозавода, придется сделать крюк по улице Суздальской: заранее уйти направо, проехать мимо Карповской церкви и уйти под мост. На самом перекрестке же можно будет лишь повернуть: в сторону Пролетарской или в сторону Мызинского моста.Кроме того, в связи с этим переносится остановка общественного транспорта «Карповская церковь», расположенная по направлению движения со стороны Автозаводского района к улице Новикова-Прибоя. С 18 января общественный транспорт будет останавливаться на улице Суздальской напротив АЗС. Остановка в обратном направлении останется на прежнем месте.