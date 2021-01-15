35 человека эвакуировали из горящей пятиэтажки в Арзамасе днем 14 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.Возгорание в жилом доме коридорного типа на улице Мира произошло в 16:40. Там загорелась квартира на первом этаже.Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 35 человек, в том числе четверых детей. Кроме того, 15 человек были спасены – среди них также четверо несовершеннолетних.Пожар был оперативно ликвидирован на площади 18 квадратных метров. К счастью, никто не погиб.По уточненным данным ГУ МЧС по Нижегородской области, при пожаре пострадали четыре человека. Всем им оказывана необходимая медицинская помощь.