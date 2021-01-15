В Кстовском районе на предприятии погиб сварщик, которого затянуло в станок. Трагедия произошла на производстве древесно-полимерного композита в деревне Майдан в первый рабочий день 11 января, информирует пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.По данным ведомства, днем 38-летний электрогазосварщик, выполняя пусконаладочные работы, попал на валы работающей шнековой установки. Станок, словно огромная мясорубка, закрутил человека, в результате чего он получил травмы, не совместимые с жизнью.По данному факту СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».«В рамках расследования уголовного дела действиям лиц организации, ответственным за соблюдение требований охраны труда на производстве будет дана юридическая оценка. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в региональном Управлении СК России.