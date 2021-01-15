Около 1600 жителей Нижегородской области могут остаться без электричества из-за долгов. Первые отключения начнутся уже с 15 февраля, сообщает пресс-служба «ТНС энерго НН».В январе компания будет рассылать уведомления заказными письмами, но если кто-то не погасит долг и после этого – поставщик отключит электроэнергию.Это связано с окончанием действия моратория на отключение электроэнергии, введенного Правительством РФ весной 2020 года из-за пандемии. По данным «ТНС энерго НН», с тех пор количество задолженности населения заметно выросло.«Зачастую это связано с тем, что недобросовестные клиенты гарантирующего поставщика восприняли мораторий как возможность не платить за потребленную электроэнергию», - пояснили в энергоснабжающей компании.Теперь поставщик будет бороться с должниками. После получения уведомления потребитель должен в течение 20 дней оплатить все счета, в противном случае свет в его жилище будет отключен. Кстати, отказ от получения письма не спасет от этого.«Возобновление энергоснабжения осуществляется после полного погашения задолженности и оплаты расходов по введению ограничения и возобновлению предоставления коммунальной услуги. В случае неоплаты долг, пени, а также стоимость процедуры отключения и подключения электроэнергии будет взыскана в судебном порядке вместе со всеми судебными издержками», - предупредили в «ТНС энерго НН».