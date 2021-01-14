В этом сезоне нижегородский новогодний фестиваль \\"Горьковская Ёлка\\" посетили почти 300 тысяч человек. Точное их количество — 295 774. Более ста тысяч из них — туристы. Этими данными поделилась пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода со ссылкой на городской департамент развития предпринимательства и МАУ \\"Управление по туризму города Нижнего Новгорода\\".На базе фестиваля нижегородцы и гости города могли покататься на горках, посетить резиденцию Деда Мороза и сделать фото на память в ярком антураже. Для того, чтобы соблюсти требования эпидбезопасности в условиях эпидемии коронавируса, аниматоры общались с прохожими в прямом эфире с помощью интерактивных стендов.Такие стенды были установлены в центре областной столицы, в парке имени 1 Мая, в парке Пушкина, в парке культуры и отдыха Автозаводского района, в микрорайоне Бурнаковский, рядом с кинотеатром \\"Импульс\\" и возле ТЦ \\"Муравей\\" на проспекте Ленина.Все 12 дней шествия фестиваля 26 добровольцев помогали его посетителям.Кроме того, по маршруту \\"ВлюбитьсяВНижний\\" курсировали небезызвестные двухэтажные автобусы. С 25 декабря по 10 января они перевезли 2400 человек, в числе которых дети из школы-интерната — организаторы подарили им рождественскую экскурсию.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!