Самая дешёвая квартира в Нижнем Новгороде, выставленная в 2020 году на продажу, стоит 550 тысяч рублей. Это однокомнатное жильё находится в Канавинском районе города на улице Весенней. Стоимость квадратного метра составляет всего 34 тысячи рублей. К сведению, на вторичном рынке жилья Нижнего Новгорода средняя цена одного \\"квадрата\\" превышает 78 тысяч. Самое доступное жильё в городе имеет площадь в 16 квадратных метров — продавец оценил собственность в полмиллиона. Эти данные предоставлены в объявлении на Gipernn.ru.Сама квартира располагается на втором этаже деревянного дома середины прошлого столетия. Систему отопления в ней заменили, в том числе радиаторы. Нынешние владельцы сделали в помещении ремонт: поклеили обои, установили пластиковые окна, оборудовали натяжные потолки, а кухню снабдили новой газовой плитой. В объявлении продавец сообщает, что сантехника в квартире в отличном состоянии.А также указано, что рядом с домом расположена станция метро \\"Ленинская\\", в шаговой доступности три школы, магазины и детский сад.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!