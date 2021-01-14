По последним данным на 14 января, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 476 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составляет 76 287 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.К хорошим новостям: 453 нижегородца справились с заболеванием за прошедшие 24 часа. Это достаточно устойчивые суточные показатели выздоровления. Суммарно в регионе 68 592 человека излечились от COVID-19 от начала пандемии.По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на сегодня для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 7 775 коек. 4,2 тысячи из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 873. Более 25% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.Около 4,4 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их свыше 4,3 тысячи человек, госпитализированы. 8 жителей находятся в обсерваторах.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!