На территории НГЛУ им. Добролюбова создадут международный волонтёрский центр. Вчера, 13 января, там прошла рабочая встреча, которую посвятили теме развития международного волонтёрства на территории Нижегородского региона. В ней участвовали представители Департамента внешних связей областного правительства, представители университета и \\"Волонтёры Победы\\".Одно из первых запланированных мероприятий — организация телемоста с городами-побратимами Нижнего Новгорода.— Главным идеологическим посылом работы этого центра должны стать поддержка соотечественников за рубежом и сохранение исторической памяти, укрепление дружбы между странами, а также, что немаловажно, противодействие тем силам, которые пытаются переписать славную историю нашей страны, — пояснила ректор НГЛУ Жанна Никонова.Курс деятельности международного волонтёрского центра намечен. Планируется проводить совместные акции с добровольцами других стран, знакомить иностранцев с культурными и историческими особенностями России, вовлекать иностранных студентов в добровольческую деятельность.Кроме того, участники встречи обсудили запуск на территории Нижегородского региона проекта \\"Поезд дружбы\\". Его организуют вместе с коллегами из других регионов страны, а также с зарубежными коллегами. Таким образом может быть создан маршрут для посещения городов-побратимов Нижнего Новгорода. Это позволит волонтёрам разных стран обмениваться опытом и реализовывать общие инициативы.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!