Сегодня в двух местах на нижегородских трассах развернут городки жизнеобеспечения. Соответствующее решение было принято региональными властями в последние часы в связи с ухудшением погодных условий. Информацией об этом делится ГУ МЧС России по Нижегородской области.По данным ведомства, необходимая техника готовится к выезду и прибудет к местам назначения ориентировочно в 14:00-15:00. Пункты жизнеобеспечения организуют в следующих точках:- На трассе М-7 Волга, в районе населённого пункта Ветчак;- На трассе Р-159 в Борском районе, рядом с деревней Золотово.Решение принималось с учётом наиболее опасных участков автодорог.Пункты будут оснащены электропитанием и зарядками для телефона, чтобы те, кому это требуется, могли зарядить свои гаджеты и выйти на связь с родными. Также будут созданы условия для отдыха. В остальном городки оснастят всем необходимым для оказания помощи водителям и их пассажирам во внештатных ситуациях.МЧС предупреждает нижегородцев и жителей региона, что в нынешних погодных условиях необходимо вести себя на дорогах предельно осмотрительно. Водители должны держать достаточную дистанцию, максимально снизить скорость и избегать резких и непредсказуемых манёвров. В случае необходимости — обращаться по номеру телефона \\"101\\" или единому номеру вызова экстренных служб \\"112\\".К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!