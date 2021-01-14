Нижегородские дорожные службы перешли к усиленному режиму работы в связи с погодными условиями в регионе: обильными снегопадами на фоне низкой температуры. Информацией об этом поделилась пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города.За одни только последние сутки с территории областного центра вывезли 4,5 тысячи кубометра снега. По данным департамента, дорожные службы использовали более 1000 тонн пескосоляной смеси с 13 по 14 января, а также 36 тонн соли и 10 тонн реагентов, необходимых для предотвращения скользкости на тротуарах и дорогах.Более 300 единиц спецтехники и около 700 дорожных рабочих задействовали сегодня для расчистки дорог. Работы ведутся с раннего утра. По прогнозам синоптиков, большая часть осадков на этой неделе выпадет именно сегодня, 14 января. Вечером и ночью очистка города от снега и наледи продолжится.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!