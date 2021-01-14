Движение по площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде возобновилось на день раньше запланированного. Площадь открыли для транспорта в 9:00 сегодня, 14 января. Информацией об этом поделилась пресс-служба нижегородской мэрии со ссылкой на департамент культуры администрации города.Территория открылась на день раньше намеченного благодаря оперативному демонтажу новогоднего городка и последующей оперативной уборке. С сегодняшнего дня транспорт вернулся к привычным маршрутам.Напомним, центральная площадь Приволжской столицы была перекрыта для движения транспорта с 23 декабря прошлого года для проведения традиционного новогоднего фестиваля \\"Горьковская Ёлка 2020-2021\\". Нижегородцы и гости города могли насладиться праздничной атмосферой, взаимодействовать с интерактивными стендами и сфотографироваться на память на фоне новогодних фотозон, а также многое другое.Известно, что новогодний городок и фотозоны на Большой Покровской посетило около 300 тысяч человек.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!